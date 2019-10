Latam transforma avião em personagem do Star Wars

Redação



18/10/2019 | 11:18

A Latam e a Disney apresentaram o Stormtrooper Plane, aeronave da companhia área com pintura comemorativa que faz referência à recente abertura da Star Wars: Galaxy’s Edge, no Disney’s Hollywood Studios, em Orlando (Flórida). O evento, que recebeu clientes, imprensa e convidados especiais de ambas empresas, foi realizado no Centro de Manutenção de Linha da companhia aérea, em Guarulhos.

Personagem do Star Wars no avião

Projetado pela equipe criativa da Disney em conjunto com a Lucasfilm, o desenho do Stormtropper Plane consumiu 2.500 litros de tinta em 21 dias de pintura. A aeronave é um Boeing 777-32WER com capacidade para 410 passageiros.

Ela conta com as novas cabines da Latam, incluindo os novos assentos Premium Business com acesso direto ao corredor, uma cabine Economy renovada e Assentos Latam+, que oferecem mais espaço, um exclusivo compartimento de bagagens de mão e serviços premium, como embarque prioritário.

Além de viajar no 777 customizado, que vai operar voos para destinos como Orlando, Miami, Madrid, Frankfurt, Paris e Londres, os clientes da companhia poderão assistir durante o voo aos 10 filmes da saga Star Wars, que estão disponíveis na LATAM Play, a plataforma de entretenimento de bordo das aeronaves da companhia.

A Star Wars: Galaxy’s Edge é a mais nova área do Disney´s Hollywood Studios, aberta ao público em Orlando, na Flórida, em 29 de agosto de 2019.