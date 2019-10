Muito a esclarecer

Do Diário do Grande ABC



18/10/2019



A deflagração da Operação Pacto na manhã de ontem surpreendeu os moradores do Grande ABC, que logo nas primeiras horas do dia depararam-se com dezenas de viaturas e agentes da Polícia Federal, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica cumprindo mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo André e São Bernardo. A PF, o Gaeco e o Cade investigam a formação de cartel por grupo de empresas responsáveis pelo transporte de veículos zero-quilômetro, os chamados cegonheiros.

O impacto da prática, ilegal segundo o ordenamento jurídico brasileiro, ultrapassa os limites do negócio de logística no País. Impacta, inclusive, o consumidor que vai à concessionária comprar o veículo. As autoridades desconfiam que a prática contrária à livre-concorrência, que alijava a ampla participação de empresas no segmento, encarecia o valor final do automóvel em até 20% – ou seja, um veículo de R$ 100 mil poderia, em cenário de ampla disputa entre transportadoras, sair por R$ 80 mil. Diferença significativa!

Questionado sobre a operação, o Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) divulgou esclarecimento público atribuindo as acusações, que classifica de “infundadas” e “inverídicas”, a “pessoas interessadas na ampliação de sua participação no mercado”. Pretender disputar fatia do negócio não é crime, diferentemente da formação de cartel para prejudicar a livre disputa de espaço por terceiros.

Enfim, espera-se que a operação deflagrada ontem ajude a passar a limpo um dos setores mais importantes para a economia do Grande ABC, e também do Brasil – além da região, houve mobilização das forças policiais no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia . A torcida é para que as investigações prossigam, aprofundem-se e faça-se, então, a justiça. E, por fim, que, além da moralização do setor de transporte de veículos, os carros cheguem mesmo até 20% mais baratos para o cidadão comum, que não aguenta mais pagar a conta de tantos esquemas ilegais que vicejam no País.