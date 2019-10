Taxas futuras de juros sobem em movimento de ajuste após quedas recentes

18/10/2019 | 09:58



A manhã desta sexta-feira, 18, começou com ajustes para cima nos juros futuros após um forte fechamento da curva na última semana (nesta quinta-feira, 17, voltaram a fechar em baixa), em meio à possibilidade de a Selic terminar o ciclo de afrouxamento monetário, no início de 2020, perto de 4%.

A liquidez é bem fraca em meio à agenda esvaziada desta sexta. A crise política no PSL segue no radar, mas não é fator de estresse por enquanto, segundo operadores.

Às 9h45, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,500%, de 4,467% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 5,460%, de 5,430%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,130%, de 6,100% no ajuste anterior.