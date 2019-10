Palmeiras entra na briga para contratar Gustavo Henrique, do Santos

18/10/2019 | 09:40



O Palmeiras já começa a se movimentar nos bastidores para reforçar o elenco visando a próxima temporada e um dos primeiros alvos do time para 2020 é Gustavo Henrique, do Santos. O jogador de 26 anos é cobiçado pelo time paulista há tempos, mas o interesse se intensificou recentemente, com a informação de que o atleta não deve ficar no time alvinegro para a próxima temporada.

Gustavo Henrique tem contrato com o Santos até janeiro de 2020. Logo, poderia assinar com qualquer clube de graça. O Palmeiras já entrou em contato com representantes do atleta e manifestou interesse em sua contratação. Entretanto, a prioridade do zagueiro é ir jogar na Europa.

O empresário de Gustavo Henrique é Fernando Cesar, o mesmo do zagueiro Pablo, que defendeu o Corinthians e atualmente está no Bordeaux. O agente espera aproveitar essa "porta de acesso" ao futebol europeu, através do clube francês, para encontrar um time europeu que tenha interesse no atleta. Caso não tenha êxito, o Palmeiras surge forte na briga.

Pessoas ouvidas pelo Estado disseram que o Palmeiras tem muito interesse em Gustavo Henrique e que estaria disposto a brigar até mesmo caso chegasse uma oferta do exterior. Desde o ano passado, o zagueiro está na lista de interesse do time alviverde, mas o Santos nunca se mostrou disposto a negociá-lo.

Algo que fez com que os palmeirenses se animassem ainda mais com a possibilidade de contratar Gustavo Henrique foi a entrevista dada pelo jogador nessa semana, em que ele praticamente sacramentou sua saída do Santos e credita a responsabilidade aos dirigentes santistas.

"No final do ano passado, estava querendo renovar e não obtive respostas, comecei o ano na incerteza sobre se ficaria no clube ou não. Até porque muitos sabem que eu não estava nos planos do Sampaoli. Coloquei na minha cabeça que tinha condição de jogar aqui e tinha condições de jogar com o Sampaoli. Tivemos um final de ano ruim (em 2018), talvez ele (Sampaoli) deve ter visto nossos vídeos, meus e de outros jogadores fora dos planos dele. E coloquei na minha cabeça que eu queria ficar, queria mostrar para mim mesmo que eu poderia jogar", afirmou o defensor.

"Trabalhei duro, fizemos um Campeonato Paulista bom, fui eleito um dos melhores zagueiros e fui conquistando a confiança novamente. Esperava que a diretoria entrasse em contato comigo para a renovação do contrato, sendo que só faltavam sete meses para o término do contrato, mas não fui chamado", completou o zagueiro.

Neste momento, o Palmeiras conta com cinco zagueiros, casos de Gustavo Gómez, Luan, Vitor Hugo, Edu Dracena e Antônio Carlos. Os dois últimos podem deixar o clube ao final da temporada. Como de praxe, a diretoria alviverde não se manifesta sobre negociações.