Do dgabc.com.br



17/10/2019 | 21:46



A aproximação de um frente fria poderá deixar o tempo instável a partir da noite de sexta-feira no Grande ABC. O dia ainda terá bastante Sol e calor, mas a partir do final da tarde podem ocorrer pancadas de chuva isoladas que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. A partir de sábado a tendência é de aumento da nebulosidade, chuva fraca a qualquer momento e declínio nas temperaturas, com mínima prevista de 20ºC e máxima de 31ºC.