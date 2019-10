Inter vence Avaí fora de casa, encerra jejum e volta ao G6 do Brasileirão

17/10/2019 | 21:32



O Internacional encerrou seu jejum de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro - três empates e duas derrotas - ao superar o Avaí, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 26.ª rodada. Patrick e Sarrafiore estufaram as redes, mas a partida ficou marcada pela expulsão do volante Wesley, dos donos da casa, logo aos três minutos do primeiro tempo com auxílio do VAR.

O resultado positivo, o primeiro após a saída de Odair Hellmann, recolocou o Inter no G6 do Brasileirão, na sexta colocação com 42 pontos. O Avaí, por sua vez, se manteve na zona de rebaixamento, na vice-lanterna com 17 pontos.

A partida começou com uma expulsão. No primeiro minuto de jogo, Wesley pisou em Bruno Silva. O árbitro paulista Thiago Duarte Peixoto nada marcou, mas foi chamado pela equipe do VAR. Após dois minutos de análise, ele expulsou diretamente o volante do Avaí.

Com um a mais, o Inter foi para cima. Aos 17 minutos, Guilherme Parede cabeceou firme no ângulo, mas Vladimir fez grande defesa. O goleiro do Avaí apareceu no minuto seguinte em chute forte de Bruno. Vladimir ainda defendeu mais uma de Bruno Silva aos 21 minutos até ser vazado. Na sequência, ele espalmou cabeceio de Roberto, mas no rebote, Patrick só empurrou para as redes.

O time catarinense, mesmo com um jogador a menos, voltou melhor para o segundo tempo. Lourenço quase surpreendeu em falta, mas Marcelo Lomba voltou e conseguiu a defesa aos oito. Três minutos depois, Ricardo cabeceou, Matheus Barbosa tocou e a bola passou bem perto. Aos 14 minutos, Marcelo Lomba voltou a salvar o Inter em cabeceio de Richard Franco.

Como o Avaí não fez, o Inter liquidou o jogo. Sarrafiore entrou na vaga de Nico Lopez e, logo em sua primeira oportunidade, estufou as redes ao tocar por cima de Vladimir, aos 39 minutos.

O Avaí voltará a campo no domingo, às 16 horas, quando visitará o São Paulo no estádio do Morumbi pela 27.ª rodada. No mesmo dia e horário, o Inter receberá o Vasco no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 2 INTERNACIONAL

AVAÍ - Vladimir; Lourenço, Ricardo, Betão e Paulinho; Wesley, Richard Franco e Matheus Barbosa (Mosquera); Caio Paulista (Luan Pereira), Vinícius Araújo e Igor Goularte (Matheus Lucas). Técnico: Evando Camillato.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Roberto e Zeca (D'Alessandro); Bruno Silva, Edenílson, Patrick, Nico López (Sarrafiore) e Guilherme Parede (Uendel); Guerrero. Técnico: Ricardo Colbachini (interino).

GOLS - Patrick, aos 21 minutos do primeiro tempo; Sarrafiore, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Richard Franco (Avaí); Bruno Fuchs, Zeca, Roberto (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Wesley (Avaí).

RENDA - R$ 213.147,00.

PÚBLICO - 6.377 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).