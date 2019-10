Exército homenageia pracinha de Santo André

Ademir Medici

18/10/2019 | 07:00



A Rua Manduri, bairro Pinheirinho, em Santo André, viveu uma manhã diferente sábado, quando foi tomada por oficiais e soldados do Exército que vieram de São Paulo e Osasco para homenagear o pracinha Miguel Garofalo, na festa do seu 98º aniversário.

Rua interditada, vizinhos em frente ao sobrado da família Garofalo, a homenagem foi completada com a presença de outro pracinha, Francisco Pereira da Silva, que veio de São Miguel Paulista especialmente para cumprimentar o amigo de Santo André.

Presentes, ainda, integrantes da Guarda Civil Municipal e do Tiro de Guerra de Santo André, todos recepcionados por Quico Garofalo, filho do Sr. Miguel e seu braço direito na Associação dos Expedicionários de Santo André.

“Vocês são os verdadeiros heróis do Brasil. Arriscaram suas vidas em defesa da democracia e da liberdade em terras da Europa”, discursou o comandante das tropas, coronel Carballo.

A banda do 2º BPE (Batalhão de Polícia do Exercito), sediado em Osasco, emocionou os presentes interpretando a Canção do Expedicionário e outras marchas militares. O regente foi ao microfone e interpretou Fascinação, sucesso nas vozes de Carlos Galhardo e Elis Regina. Já o pelotão do 8º BPE, de São Paulo, contagiou os presentes interpretando as marchas militares.

Ao final, em fila, cada militar dirigiu-se à entrada da casa para cumprimentar os dois pracinhas heróis da Itália, Miguelito completando seus 98 anos, Francisco que completou 97 em 15 de outubro. Lágrimas e abraços completaram o momento único vivido no bairro Pinheirinho.

Há 60 anos. Bochas nos Jogos Abertos Jogos Abertos do Interior, Santo André, 1959. Pela primeira vez, em 24 disputas, é incluída a modalidade bochas, em caráter extraoficial. Primeiros resultados: Franco da Rocha 1, Piracicaba 0. Garça 1, Ribeirão Pires 2 Rio Claro 3, Bauru 0 São Carlos 0, São Caetano 3 Itu 3, Santos 0 Campinas 2, São Vicente 1 - Arremesso de disco: Odete Domingues, de Campinas, alcança a marca de 35,43 metros. - 400 metros: Argemiro Roque, também de Campinas, faz a prova em 50 segundos e dois décimos. - Salto com vara: Fausto de Sousa, de Santos, ganha a prova ao saltar 3 metros e 80 centímetros. - Marta, de Santa Rita do Passa Quatro, candidata-se a rainha dos XXIV JAI. Diário há 30 anos Quarta-feira, 18 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7199 Manchete – Oposição derrota PT em São Bernardo. Por 12 votos a nove, oposicionistas garantiram o controle da mesa diretora da Lei Orgânica do Município, cuja presidência ficou com o vereador Admir Ferro. Movimento Sindical – Acaba a guerra dos cegonheiros. Em 18 de outubro de... 1919 – Sábado à noite: o Brasil FC, time dos Flaquer de Santo André, oferece um baile aos seus sócios e respectivas famílias. Hoje - Dia do Estivador - Dia do Médico - Dia do Pintor

