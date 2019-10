Antes de ir para quimioterapia, Selma Blair foi avisada: Comece a planejar sua morte

17/10/2019 | 18:11



Você provavelmente está acompanhando a luta de Selma Blair contra a esclerose múltipla. A artista, que já foi até elogiada por Kris Jenner, está divulgando todos os seus passos no tratamento da doença, e ajudando a motivar (e emocionar) muitas pessoas.

Em entrevista ao portal People, Selma falou sobre vários detalhes de sua trajetória. Um deles foi a dificuldade que encontrou para escolher e decidir qual abordagem médica seguiria. A atriz contou que não queria iniciar a quimioterapia por medo do que ela poderia fazer com seu sistema imunológico.

- Eu não tinha intenção nenhuma em fazer [quimioterapia]. Eu não queria arruinar meu corpo ou o que sobrou dele, contou.

Depois da diva receber uma micro dose do tratamento, disse que sentiu um alívio e foi convencida a ir em frente, mesmo sabendo dos riscos.

- Eu fui avisada. Me falaram comece a planejar sua morte e eu falei para o meu filho que eu iria seguir em frente com o tratamento, e que se algo acontecesse, queria que ele me cremasse, contou.

Blair ainda está se recuperando, mas afirmou que, no geral, está se sentindo bem. Ela é realmente uma grande inspiração, né?