Vitor Hugo volta a treinar e pode reforçar o Palmeiras contra o Athletico-PR

17/10/2019 | 18:04



Desfalque na partida contra a Chapecoense, na última quarta-feira, o zagueiro Vitor Hugo pode reforçar o Palmeiras no jogo diante do Athletico-PR. O defensor se recuperou de dores abdominais e participou da primeira parte do treino na tarde desta quinta, na Academia de Futebol.

Na segunda parte, Vitor Hugo fez trabalhos específicos acompanhado por um preparador físico, enquanto os outros jogadores realizaram atividade em campo reduzido. Apenas os reservas diante da Chapecoense foram a campo no treino desta quinta. Os titulares ficaram na parte interna da Academia de Futebol para trabalhos regenerativos.

Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico-PR tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo (Luan) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado).

O técnico Mano Menezes terá o desfalque do lateral-esquerdo reserva Victor Luis, que foi expulso no banco por reclamar da arbitragem durante a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense. O lateral-direito Mayke, por sua vez, tem treinado normalmente e pode voltar a ser relacionado.

O elenco volta aos trabalhos nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. O jogo será realizado no domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 53 pontos e ocupa a segunda colocação na tabela.