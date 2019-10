O que fazer nos arredores de San Francisco

Paulo Basso Jr.



17/10/2019 | 17:48

Há diversos passeios divertidos para curtir nos arredores de San Francisco, na Califórnia. Os moradores da região, por exemplo, adoram pegar a rodovia Highway 1 no sentido norte para visitar parques naturais e ir a restaurantes que servem ostras frescas. Também vale a pena ir até Sausalito ou a região de Sonoma, já do lado do Napa Valley.

Passeios para fazer nos arredores de San Francisco

Tomales Bay

Assim que atravessa a Golden Gate rumo a Sausalito (de onde, por sinal, tem-se as mais belas vistas da estrutura), você entrará no Marin County, região repleta de atrações nos arredores de San Francisco.

Paulo Basso Jr. Vinícola Heidrun Meadery faz vinhos a partir de mel

É lá, por exemplo, que fica o Muir Woods National Monument, parque nacional repleto de sequoias, as famosas árvores gigantes que espetam o céu da Califórnia. O esquema é ir de carro e depois seguir pela mítica Highway 1 até o hotel e restaurante Nicks Cove, aproveitando para dar uma passada na Heidrun Meadery, pequena produtora que fabrica vinhos a partir de mel e fica bem no meio do caminho.

Paulo Basso Jr. Acomodações de frente para o mar do Nicks Cove

Uma vez no Nicks Cove, você tem a oportunidade de comer ótimos queijos e também ostras frescas, criadas em fazendas nos arredores. O melhor de tudo, porém, é assistir, de um lindo píer, ao maravilhoso pôr do sol da Califórnia.

Paulo Basso Jr. Interior de acomodação no Nicks Cove, nos arredores de San Francisco

Mais do que restaurante, o lugar funciona como um hotel com quartos enormes, todos eles com lareiras e em estilo vintage. Vale a pena passar ao menos uma noite por lá e acordar com um café da manhã personalizado, servido no quarto.

Sonoma

Para quem viaja em família, a dica é rodar pouco mais de duas horas desde San Francisco até alcançar o Safari West, espécie de zoológico e ambiente de preservação com diversos animais africanos, entre eles girafas (as quais podem ser alimentadas), zebras e rinocerontes.

Paulo Basso Jr. Tour para ver animais no Safari West

O ingresso custa US$ 83 para adultos, US$ 80 para quem tem entre 13 e 17 anos, e US$ 45 para crianças de 4 a 12 anos. Por US$ 310, dá até para pernoitar em confortáveis cabanas com materiais trazidos de Botsuana. O Safari West fica em Santa Rosa.

Paulo Basso Jr. Acomodação do Safari West

Uma vez na região, dá também para visitar as famosas vinícolas da Califórnia, como as da família Francis Ford Coppola. Se tiver tempo, aproveite para fazer algumas degustações também no vizinho Napa Valley, onde estão também ótimos restaurantes.

