Mara Maravilha diz que Edson Celulari beija bem e revela motivo pelo qual não namorou Gugu

17/10/2019 | 17:11



Mara Maravilha não tem mesmo papas na língua, né? A apresentadora deu uma entrevista ao programa Sensacional, que irá ao ar nesta quinta-feira, dia 17, e falou sobre a sua atual relação com os seus colegas do Fofocalizando, do SBT. Atualmente, Mara apresenta reportagens especiais para a atração, longe dos estúdios, das notícias diárias e do convívio com Leo Dias.

- Estou em uma nova fase. Uma fase que eu estava pleiteando em minha carreira. Agora eles [apresentadores do Fofocalizando] sabem lidar comigo, porque eu continuo a mesma. Não vou deixar de ser eu, disparou.

A artista ainda confessou que tem vontade de conhecer Anitta pessoalmente.

- Quando tinha a idade dela, eu era a Anitta, né. Nem todo repertório eu gosto, nem toda performance eu gosto, mas é incontestável que ela é uma cantora. Canta muito bem.

Além disso, Mara deu uma resposta inusitada ao contar se o ex-Menudo Roy Rossello, com quem namorou, beija bem.

- O Edson Celulari beijava melhor, mas só foi beijo, brincou.

Por fim, a apresentadora confessou que era apaixonada por Gugu Liberato, mas eles acabaram nunca ficando juntos.

- Ele não quis, revelou Mara.

Quanta coisa, hein? O Sensacional é apresentado por Daniela Albuquerque e vai ao ar às 22h45, na Rede TV!.