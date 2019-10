Esposa de ator de Tarzan é morta a facadas pelo próprio filho

17/10/2019 | 17:11



Que triste! Valerie Lundeen Ely, esposa de Ron Ely, famoso intérprete de Tarzan na série de TV homônima dos anos 60, foi assassinada pelo próprio filho, Cameron Ely, na noite da última terça-feira, dia 15. O crime aconteceu na casa do casal, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O filho teria esfaqueado a mãe, ligado para a emergência e culpado o pai.

De acordo com o portal People, após Cameron fazer a ligação ele teria saído do local do crime. Em um dos comunicados da polícia de Santa Bárbara, o menino foi baleado e morto momentos depois da chegada dos oficiais.

Até o momento não existem informações que afirmam que Ron tenha sofrido algum ferimento e a polícia apenas disse que um senhor que estava na casa foi levado ao hospital para uma avaliação.

A série que o pai do assassino estrelou foi transmitida entre 1966 e 1968, na emissora NBC.