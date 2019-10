Piloto não consegue aterrissar e jatinho de Kate Middleton e príncipe William fica no ar por duas horas em meio a tempestade de raios

17/10/2019 | 17:10



Em turnê pelo Paquistão, Kate Middleton e príncipe William participaram de diversos compromissos juntos e, inclusive, usaram até mesmo trajes típicos do país! Porém, o casal passou por um susto e tanto nessa quinta-feira, dia 17. Em voo de Lahore para Islamabad, o jatinho particular que levava os dois passou por uma terrível tempestade de raios.

Pois é, segundo informações da People, em determinado momento era possível ver um raio caindo na asa direita da aeronave, o que causou turbulências fortes. Com isso, o piloto tentou, mas desistiu de aterrissar o avião em dois diferentes aeroportos, até que decidiu levar o jatinho de volta para Lahore. Era para o avião ter ficado no ar por apenas 25 minutos, mas o voo acabou durando duas horas.

Apesar do susto, parece que o irmão de príncipe Harry levou tudo para o lado positivo, já que conversou com jornalistas que estavam no voo e brincou que ele mesmo estava pilotando o avião e, por isso, havia causado aquelas turbulências todas!

Ainda não se sabe se o casal revolveu passar a noite em Lahore mesmo ou se tentaria voltar mais tarde para Islamabad.

Tenso!