Especial aborda incêndio da Catedral de Notre-Dame

Vinícius Castelli



18/10/2019 | 07:32



Evento que tomou a atenção do mundo e devastou um dos cartões-postais de Paris, na França, no dia 15 de abril, o incêndio na Catedral Notre-Dame é tema do documentário Notre-Dame Sob o Fogo, que vai ao ar domingo, no canal pago National Geographic, a partir das 21h45.

Ilustrada por imagens raras, entrevistas e reconstruções em 3D, a produção, de uma hora de duração, mostra as ações tomadas no dia do incêndio, fala das investigações – ainda não se sabe a causa do ocorrido – e de como o Corpo de Bombeiros trabalhou para manter o edifício, que passou por guerras religiosas, Revolução Francesa e a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), de pé.

Foram necessários, na ocasião, mais de 400 bombeiros de 50 destacamentos locais, que usaram 13 mangueiras capazes de jogar 4.000 litros de água por minuto, dois barcos e uma rede hidráulica de centenas de metros de comprimento para extrair água do Rio Sena, que fica ao lado da Catedral.