Maurício Sherman morre aos 88 anos

Miriam Gimenes



18/10/2019 | 07:18



Responsável por lançar Xuxa e Angélica na televisão brasileira, criador do Fantástico e líder de programas importantes, como Os Trapalhões, por exemplo, o ator, produtor e ex-diretor Maurício Sherman morreu ontem pela manhã, aos 88 anos. Segundo a família, ele estava em casa, na Zona Sul do Rio, e teve complicações decorrentes de doença renal crônica.

Um dos pioneiros da TV brasileira, Sherman, que nasceu em Niterói, em 1931, passou pelas principais emissoras: Tupi, Excelsior, Bandeirantes, Manchete e Globo. Além das atrações já citadas, dirigiu os programas de Chico Anysio, de quem foi muito amigo, Faça Humor, Não Faça Guerra, com Jô Soares, Globo de Ouro, Domingão do Faustão e, mais recentemente, Zorra Total.

No teatro, Maurício Sherman dirigiu vários espetáculos importantes, com destaque para A Pequena Notável (1972), estrelado por Marília Pêra. Ele será velado e cremado hoje, no Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Norte do Rio.