Evento em SP vai colocar Fittipaldi e Massa em carros de Ayrton Senna

Leo Alves



17/10/2019 | 15:48

Patrocinadora do GP Brasil de Fórmula 1, a Heineken vai realizar um evento em São Paulo para os fãs da categoria. No dia 9 de novembro, uma semana antes da corrida no autódromo de Interlagos, o público vai poder conferir de perto o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e o vice-campeão de 2008 Felipe Massa acelerarem alguns carros de Ayrton Senna. O evento vai acontecer no Obelisco do Ibirapuera, das 12h às 18h, com entrada gratuita.

Evento com carros de Ayrton Senna

No evento, os dois pilotos brasileiros vão andar em dois bólidos que marcaram o início da carreira de Senna na F1. O Toleman TG184 foi o primeiro carro guiado por Ayrton na categoria, em 1984. Foi com ele que o piloto conseguiu seus primeiros pontos e o primeiro pódio, na clássica corrida em Mônaco. Já o Lotus 97T foi utilizado pelo tricampeão em 1985, sendo o responsável pela primeira vitória de Senna na categoria, no GP de Portugal daquele ano.

Os carros de 2018 das equipes Renault e Mercedes serão outras atrações do Heineken F1 Festival, assim como o piloto mexicano Esteban Gutierrez. Corrida de karts comandada pelo piloto Tuka Rocha, apresentação de carros de drift e duas motocicletas Ducatti Superbike 1199 S Senna também farão parte das apresentações.

Carros históricos da F1

Na galeria, relembre alguns dos carros que marcaram a história da F1.