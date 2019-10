Leonardo e Poliana Rocha completam 23 anos de casados e Jéssica Costa, filha do cantor, comenta

17/10/2019 | 14:11



A última quarta-feira, dia 16, foi bem especial para o cantor Leonardo. O músico comemorou 23 anos de casado com a esposa, a jornalista Poliana Rocha, e aproveitou para fazer uma declaração de amor nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Leonardo publicou um vídeo recheado de fotos e momentos ao lado de Poliana e, na legenda, escreveu o seguinte:

São 23 anos de muito amor, parceria e cumplicidade! Te amo.

Poliana não ficou para trás e também escreveu uma mensagem para o amado. Em seu perfil, a jornalista fez um balanço dos seus relacionamentos passados e admitiu que o casamento com Leonardo só trouxe bons frutos. Olha só:

Hoje completamos 23 anos de casados entre idas e vindas... passei por decepções, traições, felicidades... mas enfim, consegui com muitas lutas, segurar minha família... Que hoje, para a glória do senhor, está unida e feliz!!! Obrigada meu @leonardo por ter me ensinado a ser uma mulher forte, guerreira... que persevera e crê nos propósitos de Deus!!! Eu amo você... #23anosdecasados #naoéparaqualquerum

Fofos né? Jéssica Costa, filha de Leonardo, ainda aproveitou para parabenizar o casal. Em um comentário, a influenciadora digital disse:

Que Deus abençoe essa união todos os dias, que a aliança do casamento de vocês seja preservada pela eternidade! Amo muito!!!

Pedro Leonardo, irmão de Jéssica e outro filho do músico, foi outro que comemorou a união:

Deus abençoe, amo vocês.