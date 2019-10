Carlinhos Maia beija o marido em público pela primeira vez

17/10/2019 | 14:10



Carlinhos Maia está trabalhando em um novo programa do Multishow que, nem estreou, e já está dando o que falar! Isso porque segundo informações de Leo Dias, a atração contará com o polêmico influencer digital dando um beijo no marido, Lucas Guimarães. De acordo com o colunista, em gravação realizada na última quarta-feira, dia 16, Daniela Mercury esteve presente e cantou sua música, Proibido o Carnaval.

Aproveitando a letra da canção, a cantora incentiva o casal a dar um beijo ali, na frente de todo mundo. Visivelmente relutantes, ambos, enfim, dão um beijo!

Lembrando que os dois não se sentem à vontade em dar beijos em público e, inclusive, causaram polêmica por até mesmo evitar o romantismo no dia do casamento. Na época, com a repercussão negativa, principalmente entre as pessoas LGBTQ+, Carlinhos se pronunciou sobre o assunto, afirmando:

Muitos nos pedem o esperado beijo; a maioria ainda não percebeu que nem tudo na vida é virtual. O nosso beijo é quentinho, molhado, igual a maioria dos beijos, mas é nosso, apenas nosso! Quem sabe um dia não será visto? Mas, por enquanto, será apenas sentido por nós dois e pelo nosso amor.