Luana Piovani mostra Pedro Scooby em Portugal: - Aqui em casa com o papai

17/10/2019 | 13:10



Luana Piovani e Pedro Scooby estão em harmonia novamente e a youtuber até mesmo tem defendido o seu ex-marido, que recentemente foi acusado de ser um pai ausente. E na manhã dessa quinta-feira, dia 17, a loira, que fará novo procedimento estético, brincou com alguns filtros do Instagram Stories e mostrou o seu ex em casa, em Portugal.

Ao escolher um filtro de Halloween, Luana começa dizendo:

- Olha a nova configuração da manhã nessa casa, diz, mostrando, em seguida, Angelina, a babá dos três filhos do casal, Bem, Liz e Dom.

Depois, mostrando Scooby, ela tenta ativar o filtro nele:

- Cadê o papai? Ah, aí ficou gata! Aqui em casa com o papai é sempre mais animada. Agora os pintinhos foram para a escola e a gente tá nesse momento maravilhoso chamado silêncio.

Depois, a polêmica atriz ainda escreve a seguinte mensagem:

Harmonia em casa. Grata, Deus.