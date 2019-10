Débora Nascimento aparece em foto com novo namorado pela primeira vez

17/10/2019 | 13:10



Depois de muito se especular em relação ao namoro de Débora Nascimento e o médico Luiz Peres, parece que os dois aos poucos vão assumindo mais esse amor. O dermatologista já havia postado uma foto da atriz em sua conta do Instagram durante o casamento de Thaila Ayala e Renato Góes, mas estava faltando uma foto dos dois juntinhos - e agora temos!

O casal fez uma aparição pública junto pela primeira vez durante a festa de aniversário de Luiz, que rolou a noite da última sexta-feira, dia 11, no Rio de Janeiro. A empresa responsável pela organização da festa postou diversas fotos da curtição, mas as que mais se destacam são as dos dois felizes, se abraçando e muito sorridentes para as câmeras.

Débora se separou de José Loreto, seu ex-marido e pai de sua filha, Bella Loretto, de um ano e seis meses de idade, em fevereiro desse ano. Cinco meses depois, em setembro, veio a público os rumores de que a atriz estaria namorando Luiz Peres. Ambos foram apresentados pela também atriz Samara Felippo, que já o conhecia.