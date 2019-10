3ª temporada de 'Stranger Things' bate recorde e é a mais assistida da Netflix

17/10/2019 | 12:59



Lançada em julho de 2019, a terceira temporada de Stranger Things bateu recordes internos da Netflix e se tornou a mais assistida em toda a história da plataforma. Os dados foram divulgados pela gigante de streaming nesta quarta-feira, 16, em relatório trimestral aos investidores.

De acordo com a Netflix, 64 milhões de assinaturas acessaram ao menos um episódio da terceira temporada de Stranger Things. A plataforma também destaca o desempenho de Inacreditável, produção original que se baseia na reportagem "An Unbelievable Story of Rape" (Uma inacreditável história de estupro), dos jornalistas Christian Miller e Ken Armstrong, que angariou 32 milhões de exibições em seus primeiros 28 dias no ar.

Entre as séries de língua não inglesa, La Casa de Papel se tornou a mais assistida da plataforma em países que não têm inglês como a primeira linguagem, com 44 milhões de exibições nas quatro primeiras semanas após o lançamento da terceira temporada. A plataforma também destaca a produção brasileira Sintonia, que teve o segundo maior desempenho "inaugural" no Brasil.