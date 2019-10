Maracanã é confirmado como sede da final da Libertadores de 2020

17/10/2019 | 12:49



A Conmebol confirmou nesta quinta-feira que o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será a sede da final da Copa Libertadores de 2020. Já a decisão da Copa Sul-Americana do próximo ano será disputada no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. Nos dois casos, a final será realizada em jogo único.

"Por decisão do Conselho da Conmebol, foram selecionadas as cidades de Rio de Janeiro e Córdoba como cidades-sedes para as finais únicas de 2020", anunciou a Conmebol, nas redes sociais. As decisões foram tomadas em reunião do Conselho da Conmebol, em Assunção, no Paraguai.

O encontro contou com a presença do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que fez parte da comitiva da CBF presente no local. O anúncio prévio da presença do governador já havia levantado a suspeita de que o Maracanã acabaria sendo escolhido. O tradicional estádio brasileiro era o principal favorito nesta disputa.

Também estavam na disputa o próprio estádio Mario Kempes (Córdoba, Argentina), o Mineirão, a Arena do Grêmio, o Beira-Rio, o Morumbi, a Arena Corinthians e o Estádio Nacional (Lima, Peru).

Consultores técnicos da Conmebol visitaram os estádios candidatos na Argentina, no Peru e no Brasil. Segundo a entidade, os critérios avaliados pelos técnicos foram: visão, conceito e legado da proposta, características técnicas do estádio e campos de treinamento, requisitos de segurança, mobilidade e acomodação e aspectos sociais, políticos, ambientais e comerciais.

A final no Maracanã será a segunda no novo formato estabelecido pela Conmebol, com as competições sul-americanas sendo decididas em jogo único. A primeira edição assim será neste ano, em Santiago, no dia 23 de novembro. Flamengo e Grêmio brigam para chegar à grande final. A outra semifinal tem Boca Juniors e River Plate.

Já a Copa Sul-Americana deste ano vai ser decidida no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. O jogo estava marcado para o estádio Nacional de Lima, no Peru, mas mudou de local por falha na organização dos peruanos, que tentarão receber a partida no próximo ano.

Em 2020, será no Mario Kempes, em Córdoba, que recebeu uma grande reforma para virar uma das sedes dos jogos da Copa América, em 2011. Os outros estádios na disputa eram o Estádio Ciudad de La Plata (Argentina), o Mané Garrincha, em Brasília, e o Nacional de Lima (Peru).