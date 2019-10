Do Dgabc.com.br



17/10/2019 | 12:50



Um motorista, que não teve o nome informado, de 72 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (17) atropelado por seu próprio caminhão. O acidente aconteceu na rua dos Jacintos, no Jardim Guarará, em Santo André. De acordo com a polícia, o condutor era experiente e atuava na profissão há mais de 20 anos. Segundo relatos, o caminhão teria apresentado falha mecânica e ele pulou do veículo, mas foi prensado contra uma lixeira morrendo no próprio local.