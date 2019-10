Santo André realiza Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

Do Dgabc.com.br



A Prefeitura de Santo André realizará neste sábado (19) o Dia D de vacinação contra o sarampo. Nesta data, todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas, das 8h às 17h. Crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos de idade, que são o público-alvo da campanha, devem ser levadas aos postos de saúde com a carteirinha de vacinação para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.



A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Mantê-la em dia é a melhor forma de prevenção. A recomendação para os pais e responsáveis por crianças nessa faixa etária é evitar exposição a aglomerações, manter higienização adequada e ventilação adequada de ambientes.



O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva eliminadas pelo espirro ou pela tosse. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 12 dias, mas a transmissão da doença pode ocorrer antes do aparecimento dos sintomas e se estender até o quarto dia depois que surgiram as manchas avermelhadas na pele.



É importante procurar imediatamente um serviço de saúde diante de qualquer sintoma da doença, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal. Somente um profissional de saúde poderá avaliar e dar as recomendações necessárias.



O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice viral aos 12 meses e também aos 15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege também contra varicela. Neste ano, os bebês com menos de 12 meses também devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário.



Unidades de Saúde de Santo André:

US Centro - R. Campos Sales, nº 575 – Centro

Policlínica Campestre - R. das Figueiras, nº 2716 - Bairro Jardim

US / USF Vila Guiomar – R. das Silveiras, nº 73 - Vila Guiomar

US / USF Vila Palmares - Praça Áurea, 234 - Vl. Palmares

USF Valparaíso - R. Andradina, nº471 – Valparaíso

US / USF Bairro Paraíso - R. Juquiá, nº 256 - Bairro Paraíso

Policlínica Bom Pastor - R. José D''Angelo, nº 35 - Jd Bom Pastor

US / USF Jardim Alvorada - R. Dr. Almenor Jd. Silveira, s/nº Jd. Alvorada

US Vila Helena - Av. Andrade Neves, 1.082 - Vl. Helena

USF Vila Linda - R. Embaré, 97 (esq. com a rua Ingá) - Vl. Linda

US Vila Lucinda - R. Caconde, s/nº - Vl. Lucinda

US / USF Dr. Moysés Fucs - R. Alexandreta, nº 180 - Jd. Santo Antônio

US / USF Utinga - Alameda México, s/nº - Vl. Metalurgica

US Parque Novo Oratório - R.Tunisia (esq. c/ rua Madagascar)

US / USF Centro de Saúde Escola - R. Irlanda, nº 700 - Pq. Capuava

US Parque João Ramalho - R. Maragogipe, s/nº - Pq. João Ramalho

USF Jardim Ana Maria/Jd. Itapoan - R. Otávio Mangabeira, nº 331 - Jd. Ana Maria

USF Jardim Sorocaba - Av. Sorocaba, nº 935/945 - Jd. Sorocaba

USF Jardim Santo Alberto - R. Almada, 745 - Jd. Santo Alberto

USF Jardim Carla - R. José de Alencar, s/nº - Jd. Carla

US / USF Centreville - R. Bezerra de Menezes, nº340 – Centreville

US Vila Humaitá - R. Fernando de Mascarenha, 191 - Vl. Humaitá

US Cidade São Jorge /Esp. Santo - Av. São Paulo, 800 - Cidade São Jorge

US / USF Vl Luzita - Av. Dom Pedro I, nº 4197 - Vl. Luzita

US / USF Jardim Irene I - Estrada da Cata Preta, nº 552 - Jd Irene

Clínica da Família Jardim Cipreste - R. Caminho dos Vianas, 300 - Jd. Cipreste

USF Jardim Santo André - R. Sete, s/n° - Jd. Santo André

USF Parque Miami - Estrada do Pedroso, nº 5151 - Pq. Miami

USF Recreio da Borda do Campo - Av. Mico Leão Dourado, 2452 – RBC

US / USF Parque Andreense - R. Ibertioga, s/nº - Pq. Andreense

US / USF Paranapiacaba - Av. Ford, s/nº - Paranapiacaba