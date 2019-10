Filho de Marília Gabriela comenta sobre declaração de sexualidade de Reynaldo Gianecchini: - Que seja bem-vindo

17/10/2019 | 12:11



Reynaldo Gianecchini recentemente se abriu quanto a sua sexualidade, e revelou que já teve relações com homens. Depois disso, o assunto passou a rodar pelas redes sociais e boatos indicando que o ator teve um caso com Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela, também começaram a surgir, mas o mesmo já desmentiu. A jornalista esteve casada com Gianecchini entre o fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Agora, Theodoro voltou a falar sobre o assunto, mas dessa vez para elogiar a atitude do artista.

Em entrevista ao TV Fama na noite da última quarta-feira, dia 16 Theodoro diz aprovar a revelação:

- Ouvi falar muito. Vi no Instagram dele por cima o que ele falou, não tive a oportunidade de ler a matéria inteira. Achei que foi tudo colocado de uma maneira educada, era um momento que ele queria falar sobre esse aspecto da vida dele, iniciou.

O ator também se mostrou esperançoso ao falar sobre a evolução e respeito em torno do assunto:

- Que bom que estamos num momento por um lado extremamente careta e ao mesmo tempo evoluindo em outro, caminhando para a aceitação de uma sexualidade mais fluída. Quando você pensou ver um galã de uma novela das nove assumindo ser uma pessoa plural sexualmente.

E finaliza, desejando apenas o bem para o ex-padrasto:

- Que seja bem-vindo, todo mundo tem mais é que ser feliz, queira sair ou não do armário, falar ou não de sua sexualidade. As pessoas merecem ser feliz.