Volvo lança XC40 Recharge, seu primeiro carro 100% elétrico

17/10/2019 | 12:18

Na última quarta-feira (16/10), a Volvo apresentou ao mundo seu primeiro veículo 100% elétrico: o XC40 Recharge. Segundo a montadora sueca, o modelo é só o começo de uma estratégia ambiciosa. Nos próximos cinco anos, a marca lançará um carro totalmente elétrico a cada ano, com o objetivo de vender globalmente, até 2025, 50% de automóveis totalmente elétricos. Já os outros 50% serão híbridos.

Recharge será um nome geral para todos os modelos Volvo que tenham um motor híbrido plug-in ou que sejam totalmente elétricos. A previsão é de que a versão Plug-in Hybrid do novo modelo chegue ao Brasil no primeiro trimestre de 2020.

O modelo conta com tração nas quatro rodas, que oferece um alcance de mais de 400 km (WLTP) com uma única carga e potência de 414 cavalos. A bateria carrega até 80% de sua capacidade em 40 minutos, com um sistema de carregamento rápido.

Design e tecnologia

“Seu design arrojado é reconhecível instantaneamente e agora é ainda mais elegante e moderno na versão 100% elétrica. Sem a necessidade de uma grade, criamos uma frente ainda mais limpa e moderna, enquanto a falta do escapamento faz o mesmo na traseira”, disse Robin Page, chefe de design da Volvo Cars.

Oito cores exteriores, incluindo uma nova opção metálica Sage Green, permitem que os motoristas personalizem seu XC40 elétrico, enquanto um teto preto contrastante é o padrão. Também é possível escolher entre opções de roda de 19 e 20 polegadas.

No interior, uma nova interface de motorista, projetada especificamente para carros elétricos, mantém os motoristas atualizados com informações relevantes, como a carga da bateria. Alimentado pelo Android, o novo sistema de informação e lazer oferece personalização, níveis aprimorados de intuitividade e nova tecnologia e serviços incorporados do Google. Google Maps e o Google Play Store são alguns dos recursos nativos.

Segurança

Os engenheiros de segurança da Volvo Cars tiveram que reprojetar e reforçar completamente a estrutura frontal para lidar com a ausência de um motor. A bateria é protegida por uma gaiola de segurança que consiste em uma estrutura de alumínio extrudado e foi incorporada no meio da estrutura da carroceria do carro, criando uma zona de deformação interna ao redor do dispositivo. Já na parte traseira, o trem de força elétrico foi integrado à estrutura da carroceria para obter uma melhor distribuição das forças de colisão longe da cabine e reduzir a tensão nas pessoas que estão dentro do carro.

O XC40 também é o primeiro modelo da Volvo equipado com uma nova plataforma de sensores ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Motorista). O sistema de segurança ativo consiste em uma variedade de radares, câmeras e sensores ultrassônicos.

