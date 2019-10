BMW mostra o novo Série 2 Gran Coupe; veja fotos

Da Redação, com assessoria



17/10/2019 | 12:18

O novo BMW Série 2 Gran Coupe será apresentado oficialmente ao mundo no Salão do Automóvel de Los Angeles, que rola em novembro, nos Estados Unidos. Entretanto, a montadora divulgou algumas imagens para antecipar o lançamento do esportivo compacto premium, que será produzido em Leipzig, na Alemanha, e deve chegar às concessionárias da Europa em março de 2020.

Por fora, o carro exibe visual agressivo, com silhueta alongada, faróis com LED adaptativos, rodas de 19 polegadas e lanternas divididas por uma faixa em preto brilhante com o emblema da BMW centralizado. Apesar do visual esportivo, a cabine esbanja espaço aos ocupantes, graças ao amplo entre-eixos. Já o porta-malas acomoda 430 litros.

Além disso, o novo Série 2 Gran Coupe oferece vários sistemas de assistência semiautônoma, como reversing assistant e avisos de mudança de faixa, colisão iminente e tráfego cruzado. Entre os itens de tecnologia e conectividade, estão o sistema BMW Inteligent Personal Assistant e a chave digital, que permite destravar o veículo apenas com o smartphone.

