Beats anuncia Solo Pro, primeiro headphone da família com cancelamento de ruído

Da Redação, com assessoria



17/10/2019 | 12:18

A Beats by Dr. Dre divulgou o Solo Pro. O headphone é o primeiro da família a vir com cancelamento de ruído. Também traz novos recursos, como equalização da música em relação a barulhos externos, compartilhamento de áudio Apple e acionamento ao dobrá-lo. Estará disponível a partir de janeiro de 2020 pelo preço de R$ 2.499.

Som e Design

O Solo Pro se baseia no perfil sonoro do Solo3 Wireless. Na prática, promete um desempenho de qualidade com distorção reduzida e tonalidade balanceada ao longo das curvas de frequência. Também vem com dois microfones que detectam a fala e trabalham em conjunto com a Siri, bem como oferecem qualidade de áudio para chamadas de voz.

Quando o assunto é design, o produto da Beats apresenta um produto para uso prolongado. As almofadas internas das orelhas foram redesenhadas para entregar mais conforto. Já os deslizadores de metal permitem um ajuste personalizado, enquanto a haste superior tem estrutura sem separação visível nas dobradiças, dando um ar mais elegante ao gadget.

A coleção estará disponível nas cores Black, Ivory e Gray. Uma parceria com o cantor Pharrel também resultou na linha More Matte, com as tonalidades Dark Blue, Light Blue e Red.

Cancelamento ativo de ruído

O recurso já presente no Studio3 Wireless agora chega à família Solo. O cancelamento de ruído adaptável puro (Pure ANC) detecta e bloqueia o barulho ao redor. Para um áudio mais fiel, ele também avalia o ajuste e a adequação de vazamentos causados por cabelos, brincos, diferentes formatos de orelha e movimento da cabeça.

Transparência

Se você quiser fugir do isolamento, o recurso Transparência é a melhor opção. Quando acionado, ele ativa os microfones externos para obter um filtro natural ao ruído ambiente. Tudo isso sem sacrificar a qualidade do som.

Compartilhamento de áudio

A tecnologia Apple Audio Sharing permite compartilhar o que você está ouvindo com outros fones de ouvido da marca. O recurso funciona com os aparelhos da Bets que possuem os chips Apple W1 e H1. São eles: Powerbeats Pro, Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, BeatsX e Powerbeats3 Wireless.

Controles

Botões de energia são coisa do passado. Basta desdobrar os fones de ouvido para ligar e dobrá-lo para desligar. No alto-falante direito, o usuário encontra os seguintes controles: atender/encerrar chamadas, reproduzir/pausar músicas, pular faixas, controlar o volume e ativar o comando de voz. Já no lado esquerdo, é possível alternar rapidamente entre Pure ANC e Transparência. É possível ainda dizer “Olá, Siri” para controlar o Solo Pro sem as mãos.

Duração da bateria

O Solo Pro promete até 22 horas de autonomia com os recursos Pure ANC ou Transparência ativados. Caso estejam desligados, a carga sobe para até 40 horas. Com a tecnologia Fast Fuel, é possível conseguir até 3 horas de reprodução após uma carga de 10 minutos usando o cabo Lightning.

