Conheça 6 destinos para visitar de carro na América Latina

A ideia de viajar de carro conquistou muitos brasileiros que já se sentem seguros para tirar férias. Mais do que viajar pelo país, porém, é possível desbravar alguns vizinhos. Confira 6 destunos para visitar de carro na América Latina

6 destinos para visitar de carro na América Latina

Localizada no Paraná, Foz do Iguaçu é um espetáculo à parte no que diz respeito a belas paisagens naturais. A cidade é uma parada indispensável – afinal, é lá que se encontra grande parcela da extensão das Cataratas do Iguaçu. Com uma precipitação de 275 quedas de 65 metros de altura em média.

A atração está localizada na fronteira entre Brasil e Argentina, e pode ser acessada pelo Parque Nacional do Iguaçu (lado brasileiro) ou pelo Parque Nacional Iguazú (lado argentino). O local oferece passeios distintos que proporcionam diferentes perspectivas para os visitantes.

Entretanto, não é permitido atravessar a fronteira de um país para outro com um carro alugado, já que há o risco de perda da cobertura dos seguros do veículo. Então, caso pretenda aproveitar as atividades no Brasil e na Argentina, é importante planejar com antecedência o trajeto para não se deparar com entraves legais inesperados.

Além das belas cataratas, a cidade tem outros atrativos para os amantes da natureza, como o Parque das Aves, onde visitantes tem contato com viveiros de aves tropicais raras como tucanos, flamingos e araras. Também vale conhecer as opções gastronômicas e os bares para aproveitar o fim do dia.

Valparaíso e Viña del Mar

Apesar de serem vizinhas, Valparaiso e Viña del Mar estão localizadas a 120 quilômetros de Santiago, capital do Chile, e são bem diferentes. Oferecem diversas atividades que podem ser aproveitadas até mesmo em um único dia, em um passeio de carro. Valparaíso detém o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco, por seu centro histórico, que conta com uma arquitetura ímpar inserida em um relevo montanhoso.

Quando estiver em Valparaíso, não deixe de passar pela Casa Museo La Sebastiana, antiga morada do poeta chileno Pablo Neruda, que está aberta para visitação. Localizada a apenas nove quilômetros de Valparaíso, Viña del Mar oferece aos turistas um cenário de tirar o fôlego, com belas praias banhadas pelo Oceano Pacífico.

Aproveite a liberdade de estar com um carro alugado e faça uma parada nas Vinicolas Emiliana ou Casas del Bosque, no Valle Casablanca. Lembre-se apenas de que o motorista não pode fazer a degustação dos vinhos.

Punta del Este

Quem deseja conhecer os principais pontos turísticos da América Latina não pode deixar de visitar a cidade uruguaia Punta del Este. As belas e badaladas praias são as principais atrações entre os turistas durante o verão. As principais faixas de areia da cidade são a Brava e a Mansa, a primeira conhecida por suas altas ondas, que atraem surfistas do mundo inteiro e a segunda pelas águas tranquilas.

À noite, as praias se despedem dos surfistas e recebem jovens que lotam os calçadões em baladas. Punta del Este é uma boa escolha para qualquer pessoa que procura belas paisagens, diversão e opções gastronômicas.

Caso queira badalação, o ideal é visitar a cidade no verão. Nessa época do ano, lojas, bares e restaurantes estão sempre abertos para receber os turistas. Já o inverno é para quem quer conhecer a cidade com tranquilidade. Nas estações mais frias tudo é mais parado, e alguns restaurantes costumam fechar durante a semana.

Se o plano é visitar a cidade no Réveillon , é recomendável fazer a reserva com bastante antecedência. O Uruguai fica repleto de turistas na semana de comemorações de fim de ano, e muitas locadoras não têm carros suficientes.

Bariloche

Parte da extensão da Patagônia na Argentina, Bariloche é um espetáculo à parte no inverno. A cidade conta com estações de esqui, altos morros com vista para incríveis paisagens e o principal diferencial que tem atraído turistas ao redor da América Latina: a neve. Não deixe de passar pelo centro de Bariloche para aproveitar suas lojas e restaurantes.

Uma dica é estudar bem o roteiro para, no momento da locação do carro, escolher o veículo que mais se adequa ao destinos. Os veículos 4×4 são ideais para regiões de montanhas com neves. Verifique também a necessidade de locação de correntes de neve para os pneus.

El Calafate

El Calafate, pequena cidade localizada ao sul da Patagônia, na província argentina de Santa Cruz, chama a atenção dos turistas por seu charme e pelo cardápio de encher a boca d’água. Destaque para o Parque Nacional Los Galciares, que abriga o Glacial Perito Moreno, maior geleira da Patagônia Argentina e terceira maior do mundo.

A paisagem proporcionada pela geleira é tão singular que o Glacial Perito Moreno recebeu o título de patrimônio da humanidade pela Unesco. A cidade é cheia de atividades que podem ser aproveitadas em um passeio de carro.

Para não perder nenhuma atração, fique atento onde os ônibus de excursão estão parando, ao longo dos 80 km de trajeto entre El Calafate e o Glacial Perito Moreno. Os motoristas conhecem os melhores mirantes, com vistas deslumbrantes.

