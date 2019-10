Braskem apresenta moda sustentável em São Paulo

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



17/10/2019 | 10:00



A SPFW continua apresentando looks inspiradores. Mais bacana é saber que ideias de conscientização em prol do meio ambiente estão sendo colocadas em prática. Ontem, roupas criadas em desafio proposto a estudantes de moda pela Braskem estiveram no desfile da estilista Patricia Bonaldi.

As peças foram feitas com plástico reciclado. Principal objetivo? Impulsionar a economia circular, conceito em que os produtos, após cumprirem vida útil, se tornam matéria-prima para novo ciclo econômico. O modelo de macramê (ao lado) foi pensado pela moradora de São Caetano Luísa Freire e pela colega de Faap Catarina Cassaninga. “Demos muita importância ao material, foi grande aprendizado e emocionante participar”, diz Luísa.

Outro exemplo vem da Emef Ângelo Raphael Pellegrino, de São Caetano. Alunos de lá se destacaram da segunda edição do Torneio Greenk Intercolegial ao recolher a maior quantidade de lixo eletrô- nico e vão ganhar reforma em espaço da escola. Foram arrecadadas 228 toneladas no total.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Para as corredoras...

Dia 27, mulheres vão se reunir para a corrida de rua WSoul Race. São percursos de quatro a oito quilômetros. A largada é às 7h30 no Shopping ABC, Santo André. No mesmo dia vai ter caminhada, às 9h, com saída do Parque Chico Mendes, em São Caetano. Parceria do Laboratório Rocha Lima com o Grupo de Mulheres Empreendedoras da cidade.