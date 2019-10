Justiça prorroga prazo para uso da Força nacional em apoio ao ICMBio em Boa Vista

17/10/2019 | 10:13



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), nas ações de fiscalização das unidades de conservação federais, com ênfase no combate ao desmatamento na região amazônica, em caráter episódico e planejado.

Segundo a Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, o prazo para emprego da Força na região foi prorrogado por mais 180 dias, a contar de 20 de outubro até 16 de abril de 2020. Esse prazo poderá ser prorrogado se necessário e se for solicitado pelo órgão apoiado.

Em outra portaria, também publicada nesta quinta, Moro autoriza a prorrogação do emprego da Força Nacional na cidade de Boa Vista (RR), em apoio aos órgãos de segurança pública no Estado de Roraima, para atuar nas atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado. O prazo para uso da Força na capital de Roraima é por mais 120 dias, a contar de 21 de outubro até 17 de fevereiro de 2020, podendo ser prorrogado, se solicitado.