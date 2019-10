Helen Hunt sofre acidente de carro nos Estados Unidos e é hospitalizada

17/10/2019 | 10:10



A atriz Helen Hunt foi vítima de um acidente de carro na noite da última terça-feira, dia 13, em Los Angeles. As informações são do site TMZ, que completou que ela foi levada ao hospital em Beverly Hills e passa bem. Já sobre o estado do motorista, não há notícias.

A estrela de 56 anos de idade ficou mundialmente conhecida após a série de comédia Mad About You, que inclusive terá seu remake ainda este ano. O tabloide ainda destacou que conseguiu falar com uma representante da atriz horas depois do acidente, que afirmou no local do acidente ela comentou que estava com dores, mas chegou em condições estáveis ao hospital.

As imagens do acidente obtidas pelo site mostram o carro branco indo de encontro ao carro preto maior, que capota em seguida. Fontes disseram que ninguém foi indiciado pela batida, e droga nem álcool foram apontados como causadores do incidente.