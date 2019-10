Como criar uma conta no TikTok

Bianca Bellucci



17/10/2019 | 08:48

TikTok é a rede social do momento. Uma espécie de substituta para os órfãos do Vine, a plataforma é dedicada a vídeos curtos, que têm até 60 segundos. Se você quer conferir o que seus artistas favoritos estão produzindo, bem como criar seus próprios filmes, o 33Giga ensina como criar uma conta. Confira!

1. Faça o download do TikTok em seu celular (o aplicativo está disponível para Android e iOS).

2. Você pode criar uma conta no TikTok por meio de e-mail ou número de celular, basta informar os dados e criar uma senha. Também é possível usar seu perfil no Facebook, Twitter ou Instagram. Nestes casos, as credenciais das outras redes sociais serão usadas como padrão.

3. Pronto! Basta esperar alguns segundos para que o TikTok crie sua conta e você já pode aproveitar a rede social. Ela automaticamente vai sugerir vídeos, mas é possível procurar por conteúdo em “Descobrir” e, assim, ajudar a plataforma a entender do que você gosta.

