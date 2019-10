17/10/2019 | 08:29



Em um contra-ataque, o grupo de deputados do PSL ligado ao presidente do partido Luciano Bivar (PE), protocolou no fim da noite desta quarta-feira, dia 16, uma segunda lista na Câmara pedindo a manutenção do deputado Delegado Waldir (GO) como líder da bancada. Eles alegam ter 32 assinaturas.

Um pouco antes, um grupo de 27 deputados do partido havia protocolado um pedido de destituição de Waldir e a nomeação de Eduardo Bolsonaro (SP) para a função. Ambos documentos precisam ainda passar por uma checagem de assinaturas e, depois, pelo aval do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).