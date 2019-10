Casa Civil nomeia Geraldo José de Melo Filho para a presidência do Incra

17/10/2019 | 08:07



A Casa Civil confirmou nesta quinta-feira, 17, em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a exoneração do general João Carlos de Jesus Corrêa do cargo de presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Para exercer o cargo de presidente do Incra foi nomeado Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho, conforme ato publicado no DOU.

A demissão de Corrêa já havia sido anunciada, após o secretário especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, ter reclamado de "falhas no trabalho do Incra", o que expôs uma crise entre o secretário, a ala militar do governo e o próprio Ministério da Agricultura.

Corrêa, ao se despedir do cargo em mensagem enviada a um núcleo restrito de servidores do Incra, disse que se tornara uma "pedra no sapato" por contrariar interesses e até mesmo por atacar "verdadeiras organizações criminosas". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.