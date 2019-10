Em carta, Trump pediu que Erdogan evitasse ataque

17/10/2019 | 07:59



Donald Trump enviou uma carta para o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, aconselhando-o a "não ser um tolo" e aceitar sua mediação de um acordo com a liderança curda na Síria, sob o risco de ver a economia da Turquia ser destruída por ele.

A oferta, e a ameaça, constam em uma carta enviada por Trump a Erdogan no dia 9, início da ofensiva militar lançada pela Turquia contra os curdos no nordeste da Síria, obtida por Trish Regan, âncora da Fox Business e divulgada nesta quarta-feira, 16, por ela em sua conta no Twitter. No mesmo dia, Trump, em declarações públicas, havia classificado a ação turca como uma "má ideia".

"A história vai vê-lo favoravelmente se fizer isso da maneira certa e humanitária. E ela o verá para sempre como o diabo se boas coisas não acontecerem. Não seja durão. Não seja um tolo!", escreveu Trump.

Na carta com papel timbrado da Casa Branca, Trump conta a Erdogan estar "trabalhando duro" para resolver os problemas do presidente turco. Segundo Trump, o general Mazloum Kobani, comandante das Forças Democráticas Sírias (FDS), coalizão liderada pelos curdos no país, estaria disposto a negociar com Erdogan e "fazer concessões que nunca teria feito no passado". "Estou confidencialmente anexando uma cópia da carta dele (Kobani) para mim, que acabei de receber", acrescentou o presidente americano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.