EC São Bernardo conquista vaga inédita na semifinal

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



17/10/2019 | 07:00



O EC São Bernardo escreveu ontem uma das páginas mais importantes da sua história. Ao vencer o Comercial por 2 a 0, no Estádio 1º de Maio, o Cachorrão garantiu vaga na semifinal da Copa Paulista e vai brigar por vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil – o campeão escolhe o prêmio e o vice fica com a vaga restante.



O feito é ainda mais importante porque é o debute do EC São Bernardo na Copa Paulista. Na semifinal, o Cachorrão terá pela frente São Caetano ou Mirassol. A rodada do fim de semana define quem fica em primeiro e em segundo nos grupos.



Depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente, com poucas chances, o Cachorrão voltou com tudo para a segunda etapa e marcou aos nove, com Felipinho, e aos 21, com Wesley. Vantagem que deu tranquilidade ao time para administrar o resultado.



Após a partida, o técnico Renato Peixe destacou a felicidade com a classificação. “Eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter proporcionado esse momento. Depois, claro, ao meu grupo de jogadores, comissão técnica e diretoria. Desde o início sabíamos que existiam equipes mais preparadas, mas no decorrer da competição ganhamos corpo e conseguimos chegar na semifinal. E agora, com certeza, o objetivo é chegar na final”, projeto