São Caetano leva clássico e elimina rival sob olhares de 130 pessoas

Anderson Fattori



17/10/2019 | 07:00



O acanhado Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, foi palco de clássico histórico. Pela primeira vez Santo André e São Caetano se enfrentaram longe da região. Com o Bruno Daniel em reforma, a diretoria ramalhina recorreu ao local para mandar o duelo contra o Azulão, que valia a sequência do time na Copa Paulista. Em dia útil, à tarde, só 130 pessoas se animaram em assistir ao duelo, que terminou com vitória azulina por 2 a 1, eliminando os andreenses.



Com três pontos, o Santo André não alcança mais nem Mirassol e nem o São Caetano, que entrou em campo já garantido nas semifinais.

A proximidade do alambrado com o campo e com os bancos de reservas permitia flagrar os diálogos entre os jogadores, tamanho silêncio que se fazia em alguns momentos. O público só não foi menor porque atletas da base do União Suzano estavam na arquibancada, que era predominantemente andreense – do lado do São Caetano eram quatro torcedores.



Frustrante para o ambulante da pipoca, que em uma das primeiras investidas desistiu de tentar vender algo com tão pouca gente. João Carioca, dono da lanchonete do estádio, só não ficou mais decepcionado porque via o jogo como preliminar de dois duelos da várzea local que viriam na sequência. “Tá péssimo (o movimento), mas à noite acho que vai ser melhor”, projetou ele, que está no local há 12 anos e acostumado com públicos pequenos. “Essa é a média dos jogos do União Suzano, não fica muito diferente”.



Os primeiros minutos do jogo definiram a vitória do Azulão. Mais concentrado, o time abriu placar com Clayton, aos nove, e ampliou com Marlon, aos 16. O Ramalhão diminuiu com Vitor Vieira, aos 35, e correu muito em busca do empate, mas quase ninguém viu.