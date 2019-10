Flamengo bate o Fortaleza de virada e segue disparado na liderança

16/10/2019 | 22:31



Foi difícil, o Flamengo não teve uma boa atuação, mas conquistou outra vitória e segue disparado na liderança do Campeonato Brasileiro. O time carioca bateu o Fortaleza por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Castelão, pela 26.ª rodada, diante de mais de 50 mil torcedores.

Com a vitória, o Flamengo chega a 61 pontos e já acumula 13 rodadas sem perder na competição. O Fortaleza, com 28 pontos, está na 15.ª colocação e se preocupa com o risco de rebaixamento, já que o CSA, primeiro time dentro da zona da degola, tem apenas dois pontos a menos.

O Fortaleza fez jogo duro no primeiro tempo e não deixou o Flamengo dominar a partida como vinha fazendo nos últimos confrontos. Conseguindo conter o ataque adversário, o time da casa praticamente não sofreu com o ataque adversário antes do intervalo. A melhor chance do Flamengo aconteceu em finalização de Reinier, com o goleiro Felipe Alves batido, mas o zagueiro Paulão cortou a bola antes que ela entrasse.

Na segunda etapa, o Fortaleza seguiu surpreendendo e chegou ao primeiro gol aos 15 minutos. Tinga cruzou para a área e a bola bateu no braço de Pablo Marí. O árbitro paranaense Paulo Roberto Alves Júnior marcou pênalti, que Bruno Melo cobrou com categoria para abrir o placar. Ele chutou forte no ângulo direito da meta de Daniel Alves, que saltou certo, porém, sem chances de evitar o gol.

Aos 37 minutos foi a vez do Flamengo ter um pênalti a seu favor, dessa vez por toque de mão de Quintero. O VAR foi acionado e foram necessários oito minutos para determinar a penalidade. Gabriel cobrou para deixar tudo igual, com a bola passando por baixo do goleiro Felipe Alves, que quase evitou o gol.

E o time carioca ainda buscou a virada. Aos 43 minutos, Renê cobrou lateral para a área em jogada ensaiada, Vitor Gabriel tocou para trás e Reinier completou de cabeça para o ângulo direito de Felipe Alves, que saltou sem chance de defesa.

A festa foi total junto à grande torcida flamenguista presente ao Castelão. Ao final do jogo, inclusive, comandados pelo técnico Jorge Jesus, os jogadores foram até o setor onde estava a torcida do clube e a reverenciou.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fortaleza receberá o Grêmio em mais uma partida no Castelão. No domingo, o Flamengo enfrenta o rival Fluminense no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 2 FLAMENGO

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Araruna, Nenê Bonilha (Juninho) e Marlon; Felipe Pires, André Luís (Edinho) e Kieza (Osvaldo). Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO - Diego Alves; João Lucas (Rodinei), Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson (Vitor Gabriel) e Reinier; Lucas Silva (Piris da Motta), Gabriel e Vitinho. Técnico: Jorge Jesus.

GOLS - Bruno Melo, aos 15, Gabriel, aos 37, e Reinier, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Nenê Bonilha (Fortaleza); João Lucas e Gabriel (Flamengo).

RENDA - R$ 1.716.409,00.

PÚBLICO - 49.901 pagantes (50.101 total).

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).