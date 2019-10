Elogio de Palacio a Auricchio surpreende

Raphael Rocha



17/10/2019 | 07:19



O ex-vereador Fabio Palacio (PSD) articula sua candidatura à Prefeitura de São Caetano no ano que vem, buscando ser o principal adversário do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) no pleito. Tem montado time de oposição, articulado seu projeto junto a agentes políticos da região, conversado com dirigentes partidários. Mas ontem, uma postagem em uma rede social movimentou os bastidores da cidade. Ao tratar sobre o retorno de São Caetano ao Consórcio, parabenizou e elogiou Auricchio. O pessedista foi secretário executivo da entidade e, na publicação, enalteceu feitos de sua passagem pelo colegiado. Mas, no fim, escreveu a frase que tanto intrigou políticos – de sustentação e de oposição. “Decisão acertada em voltar. Parabéns ao prefeito e vereadores em reconhecer a importância desse instrumento de integração regional.”

Em casa

Chamou atenção a presença do ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) na mesa de autoridades durante discurso da vereadora Bete Siraque (PT), sua mulher, na oficialização da pré-candidatura dela à Prefeitura de Santo André. O comunista parecia estar em casa – ele esteve no petismo até 2017. Falou aos militantes que recebeu convite do presidente estadual do PT, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho, para ser vice em eventual chapa encabeçada pelo vereador Eduardo Leite (projeto que não vingou). Depois, empunhou o microfone e foi um dos mais longos oradores da noite. Pregou a construção de uma frente de esquerda, inclusive com a participação do recém-desfiliado João Avamileno, ex-prefeito do município.

Concorrência

O ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB) tende a ser candidato a vereador na eleição do ano que vem em Santo André. Deve disputar votos, caso isso se concretize, com o ex-prefeito Carlos Grana (PT). Na terça-feira, reservadamente, Grana confirmou que há pressão de grupos do partido para que ele busque uma cadeira na Câmara de Santo André em 2020.

Apoio

A pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, a vereadora Bete Siraque, esteve na semana passada no gabinete do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, mas tem proximidade, em Santo André, com o vereador Eduardo Leite (PT). Bete deixou a reunião com a promessa de apoio de Luiz Fernando ao projeto eleitoral.

Placas

Fotos de placas de proibido estacionar instaladas no prédio onde mora o secretário de Transportes de Diadema, José Carlos Gonçalves (Cidadania), se espalharam em grupos de funcionários no WhatsApp. A acusação era a de que as placas pertencem à Prefeitura, mas estavam servindo a interesses particulares. A situação teria chegado à cúpula do governo do prefeito Lauro Michels (PV).

Visita

O presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), recebeu ontem, em seu gabinete, o mandatário do Legislativo de Cubatão, Fábio Alves, o Roxinho (MDB), e dirigentes políticos do município do Litoral. Conversaram sobre política.

Conversas

O presidente do partido Novo de Santo André, César Parluto, foi visto em uma tradicional padaria da cidade em conversa com Ana Veterinária, candidata a vereadora na eleição de 2016, com 2.930 votos, e uma das apostas do meio político para conquistar uma cadeira na eleição do ano que vem. Recém-filiado à sigla, o ex-superintendente do Instituto de Previdência Miguel Heredia (ex-PSDB) também participou do encontro. Ana Veterinária concorreu a uma vaga pelo PV, mas se desfiliou da legenda – desde então, mantém conversas com o DEM.