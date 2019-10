Márcio questiona ausência de Diadema no debate de transporte

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/10/2019 | 07:12



Três meses após o governador João Doria (PSDB)apresentar pacote de mobilidade para o Grande ABC sem proposta concreta para Diadema, o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), com domicílio eleitoral no município, protocolou requerimento de informações ao secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, questionando a ausência da cidade no debate.

Segundo o deputado, há a possibilidade de reunião com Baldy dentro de duas semanas para discutir o assunto. A ideia de Márcio é levar o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), para participar do encontro e debater a situação de Diadema dentro do escopo do projeto de mobilidade para o Grande ABC.

Em julho, o governo do Estado de São Paulo anunciou, além da modificação da Linha 18-Bronze do Metrô, pensada inicialmente como monotrilho, para o modal BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus), a modernização da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e a retomada do projeto da Linha 20-Rosa do Metrô, que ligaria São Bernardo à Capital. Diadema, porém, não aparece como uma das contempladas da região em nenhum dos projetos.

“Uma de minhas preocupações como deputado sempre foi trabalhar pela mobilidade urbana em Diadema. Quero entender e questionar a secretaria (dos Transportes Metropolitanos) se Diadema está ou não no projeto”, declarou Márcio, cuja postura durante os estudos de mudança da Linha 18-Bronze foi criticada por Lauro.

No protocolo de informações, com data de 12 de setembro, o parlamentar faz quatro perguntas a Alexandre Baldy, as quais aborda a relação de Diadema com o projeto de mobilidade. “Existiu a inclusão do município de Diadema em algum projeto de linha de Metrô? Se existiu, qual projeto de linha e em que ano? Se existiu o projeto, por que não foi executado até a presente data? Se existiu o projeto, há alguma previsão de implementação e construção?” Ele também solicitou cópia do projeto da Linha 18-Bronze.

“Além desses questionamentos, vou pedir para que Alexandre Baldy faça estudo técnico e inclusão de Diadema como possível estação do Metrô, a partir da Estação Jabaquara”, afirmou. A Estação Jabaquara do Metrô está na Linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), que interliga as zonas Sul e Norte da Capital. A ideia de um ramal do Metrô na cidade, a partir da Linha 1-Azul, já foi discutida na cidade em 2013, mas não avançou.

Ex-vice-prefeito de Diadema, Márcio disse que também irá requerer a modernização dos corredores de trólebus do município, assim como dos dois terminais do modal na cidade – o Piraporinha e o do Centro. “Sei que o Grande ABC já poderá receber o BRT, corredor de ônibus que já temos em Diadema. Então, vou pedir para que o sistema de corredores de trólebus na cidade seja modernizado nos parâmetros do BRT.”