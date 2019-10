Com pênalti marcado pelo VAR, Bahia vence Grêmio no Sul e embola briga pelo G6

16/10/2019 | 21:50



O Grêmio decepcionou na noite desta quarta-feira ao perder para o Bahia por 1 a 0, em Porto Alegre, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em resultado que esquentou a briga pelas vagas na próxima Copa Libertadores. O gol marcado por Arthur Caíke aos 45 minutos do segundo tempo teve interferência direta do VAR.

O juiz paranaense Rodolpho Toski Marques não havia marcado pênalti de Léo Moura em cima de Marco Antônio, mas voltou atrás após ser chamado pelo árbitro de vídeo. Arthur Caíke cobrou bem e deu o importante triunfo para o Bahia.

Sem conseguir emplacar a terceira vitória seguida, o Grêmio segue na sexta colocação, mas viu o Bahia igualar os 41 pontos, ficando na frente por causa do saldo de gols (15 contra 7). O time baiano está, assim, em sétimo lugar depois de encerrar um jejum de três jogos, além de ter batido o time gaúcho pela primeira vez em Porto Alegre.

Mesmo atuando na Arena do Grêmio, o Bahia começou a partida em cima dos donos da casa. Não é a toa que o técnico Renato Gaúcho demonstrou irritação logo nos primeiros minutos. E quase que a bronca surtiu efeito aos dez. Alisson ajeitou de cabeça e Geromel, livre de marcação, mandou por cima.

A resposta do Bahia veio no lance seguinte. Artur passou por Kannemann e na hora de rolar para Gilberto foi travado pelo goleiro Paulo Victor. O jogo era aberto. Aos 20, Artur bateu colocado e assustou a torcida gremista. Depois, Luan recebeu de Alisson e mandou nas mãos de Douglas Friederich.

Aos 32, Luan cruzou, ninguém desviou e a bola só não entrou porque o goleiro espalmou para escanteio. Seis minutos depois foi a vez de Alisson exigir de Douglas Friederich. No finalzinho, Diego Tardelli cruzou rasteiro e Juninho só não fez contra porque o desvio explodiu no travessão.

O segundo tempo também começou movimentado. Logo aos cinco, Matheus Henrique perdeu para Guerra na entrada da área, mas o meia colombiano finalizou em cima de Pedro Geromel. No rebote, Artur mandou para fora. Na sequência, Thaciano, que entrou no lugar de Maicon, bateu colocado com perigo.

Em contra-ataque puxado por Artur, Guerra recebeu dentro da área, mas tentou o passe para Gilberto e perdeu boa oportunidade. Aos 34, Élber fez jogada individual e soltou a bomba. Paulo Victor espalmou e a bola ainda bateu no travessão antes de sair.

Aos 44, Marco Antônio invadiu a área e foi derrubado por Léo Moura. O árbitro mandou o lance seguir, mas voltou atrás após consultar o VAR. Arthur Caíke cobrou bem e mandou no cantinho da meta de Paulo Victor, que nem se mexeu. Nos minutos finais, o Grêmio tentou o empate, mas esbarrou na bem postada defesa do Bahia.

O Grêmio volta a campo no sábado, contra o Fortaleza, às 17 horas, no Castelão, enquanto o Bahia receberá o Ceará, às 19h30, no Pituaçu, em Salvador. Os jogos são válidos pela 27.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 BAHIA

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon (Thaciano), Alisson (Pepê), Luan (Patrick) e Everton; Tardelli. Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA - Douglas; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio e Guerra (Marco Antônio); Élber (Ronaldo), Artur e Gilberto (Arthur Caíke). Técnico: Roger Machado.

GOL - Arthur Caíke, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Henrique, Léo Moura e Kannemann (Grêmio); Guerra e Gregore (Bahia).

RENDA - R$ 355.359,00.

PÚBLICO - 11.757 pagantes (13.614 total).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).