Hóspedes podem passar duas noites no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



17/10/2019 | 07:14



Já pensou se hospedar literalmente em um famoso cartão-postal brasileiro? O Bondinho do Pão de Açúcar estará disponível para reservas por apenas duas noites – 12 e 13 de novembro. Cada uma dessas diárias, que custará R$ 200, ficará disponível para reserva nos dias 29 e 30 de outubro, respectivamente, às 11h.

As reservas serão feitas pela Booking.com – plataforma que faz interface com hotéis, apartamentos e casas de temporada, para que o turista escolha onde se hospedar –, por meio do link http://www.booking.com/hotel/br/bonde.html.

A Booking.com transformou temporariamente em lar um bondinho da segunda geração de teleféricos, de 1972. Ele atualmente está estacionado na Praça dos Bondes, no Morro da Urca – a primeira parada na subida até o famoso Pão de Açúcar. Por 36 anos, esse icônico teleférico transportou milhões de turistas nacionais e internacionais, incluindo celebridades e artistas.

“A missão da Booking.com é fazer com que vivenciar o mundo fique mais fácil para todos”, disse Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com Brasil.

Para tornar essas noites ainda mais especiais, além de dormir dentro do Bondinho e acordar em meio a uma vista de tirar o fôlego, os hóspedes farão visita guiada pelo complexo do Pão de Açúcar e poderão, caso queiram, jantar no Clássico Sunset Club, sofisticado restaurante localizado no topo do Pão de Açúcar, com vista para toda a cidade.

O valor da diária inclui o ingresso de entrada para o Pão de Açúcar.