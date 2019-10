Não tão distante

Yara Ferraz

17/10/2019 | 07:13



É possível viajar para uma galáxia muito, muito distante, assistindo aos filmes da saga Star Wars, criada pelo cineasta George Lucas, e lançada oficialmente em 1977. Desde então, os personagens compostos pelos simpáticos droids e o icônico trio formado pela Princesa Leia, Luke Skywalker e Han Solo se tornaram um marco na cultura popular. Com a inauguração de um parque na Flórida (Estados Unidos), os fãs vão conseguir se sentir ainda mais próximos deste universo, já no trajeto. Isso porque a Latam Airlines e a Disney lançaram a aeronave Stormtrooper Plane.

Como o próprio nome diz, o avião ganhou o estilo da Tropa do Império e se torna impossível não tirar uma selfie ao lado do modelo. Os passageiros também poderão assistir, durante o voo, a qualquer um dos dez filmes da saga, disponíveis na plataforma de entretenimento de bordo.

A aeronave está operando voos para destinos como Orlando e Miami, nos Estados Unidos, além das cidades europeias Madri, na Espanha, Frankfurt, na Alemanha, Paris, na França, e Londres, na Inglaterra.

A pintura do Boeing 777, com capacidade para 410 passageiros, foi projetada pela equipe criativa da Disney, em conjunto com a Lucas Film. Para o acabamento do Stormtropper Plane foram consumidos 2.500 litros de tinta em 21 dias para realizar todo o processo.

O avião – que por dentro não tem decoração ou demais itens que façam referência à saga – inclui os novos assentos premium business, com acesso direto ao corredor, cabine economy renovada e os assentos Latam+, que oferecem mais espaço, exclusivo compartimento para guardar as bagagens de mão e demais serviços diferenciados em relação à classe econômica.

Quando a Disney comprou a Lucas Film, os fãs foram contemplados com novos filmes (sendo o episódio VII – O Despertar da Força, lançado uma década depois da última ldivulgação da saga principal), além de poder desfrutar das atrações no novo parque em Orlando.

De acordo com o vice-presidente de clientes da Latam Airlines, Paulo Miranda, a cidade é um dos grandes destinos da companhia aérea em todas as faixas etárias. “O mercado Flórida, nos Estados Unidos, é extremamente importante, Orlando é um dos grandes destinos e isso (faixa etária dos clientes) varia conforme as estações do ano. Em férias, a gente consegue ter mais famílias, em outras épocas do ano muda um pouquinho o perfil, mas é um destino que encanta qualquer idade”, informou.

“É uma maneira fantástica e única de compartilhar com os passageiros da Latam a magia dos nossos parques da Disney e a nossa incrível nova atração, o Star Wars: Galaxy’s Edge (leia mais abaixo). Temos certeza de que os fãs de Star Wars, jovens e idosos, vão gostar de voar nessa aeronave impressionante”, afirmou a vice-presidente sênior de vendas, serviços e eventos da Disney Destinations, Claire Bilby.

O lançamento aconteceu em evento na última semana no Centro de Manutenção de Linha da Latam, em Guarulhos. Na data, clientes foram premiados com uma viagem no Walt Disney Resort, em Orlando, para desfrutar das novas atrações. O contrato para a aeronave personalizada entre as empresas é pelo período de três anos.

GALAXY’S EDGE

Uma prova da força da saga intergalática é a recente abertura da Star Wars: Galaxy’s Edge no Disney’s Hollywood Studios, em Orlando, Flórida, inaugurada em agosto deste ano. Entre as principais atrações, está a possibilidade de pilotar a nave Millennium Falcon em uma missão interativa.

Mais informações sobre as atrações e o valor dos ingressos estão disponíveis no link https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/. Há opções a partir de R$ 292 (valor aproximado), sem considerar os impostos.