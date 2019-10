Ação social é oportunidade para aproximar pais e escola

Flavia Kurotori

No sábado, a EE Di Cavalcanti (Estrada do Caçula, 100), no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires, recebe o Diário do Grande ABC nos Bairros. A data é oportunidade para aproximar a comunidade, sobretudo pais de alunos, da instituição de ensino, além de levar serviços gratuitos à população.

“A ação é muito positiva, porque sempre buscamos que os pais participem mais da escola e este é um ingrediente a mais para integrar a escola e a comunidade”, afirma Janaína Pereira Marcondes, diretora da unidade. “O objetivo é melhorar o desempenho dos estudantes por meio desta aproximação”, completa.

Sem detalhar, a docente projeta que o número de pessoas que comparecerão seja superior em relação a um sábado regular, quando atividades do programa Escola da Família estão disponíveis. “É meu primeiro ano aqui (como diretora da escola), mas a população é bem participativa, já que é um bairro afastado e não dispõe de muitos serviços”, explica.

Entre as atividades que serão ofertadas na ocasião estão palestra sobre piolho, aferição de pressão arterial e IMC (Índice de Massa Corporal) e higienização de pele. Quem participar, também contará com orientação jurídica com foco em tributos e direito dos aposentados. Ao término do evento, cestas básicas e ingressos para o cinema serão sorteados.

A Prefeitura de Ribeirão Pires disponibilizará o Cidadania Móvel – veículo que oferece orientações e cadastros em programas da assistência social, como o Bolsa Família – e serviços de beleza, como corte de cabelo e manicure, oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade.