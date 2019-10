O momento nobre do futebol andreense

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/10/2019 | 07:00



Olhem o troféu nas mãos do fotógrafo e cinegrafista Fernando Villafranca. Um prêmio a sua competência, tenacidade e amor à memória, de tantos filmes rodados, de tantos vídeos recuperados com episódios da história do Grande ABC e fora do Grande ABC, numa carreira que ultrapassa 50 anos.

Troféu semelhante foi distribuído na noite do futebol de Santo André, iniciativa do vereador-esportista Zezão, vivida na Câmara Municipal em 13 de agosto último.

Fernando Villafranca não pôde participar da sessão. Por isso, o troféu foi a ele entregue no estúdio do DGABC TV, quando mais uma vez nosso entrevistado discorreu sobre a importância do registro cinematográfico da memória.

O programa se transforma num documento histórico, pois traz um filme de 1950 – raríssimo – em que o Dia do Atleta de Santo André é celebrado pela primeira vez, iniciativa do então presidente da Liga de Futebol, Paschoalino Assumpção.

O filme foi trazido à Memória por Ricardo Assumpção, filho do saudoso Sr. Paschoalino. A sessão solene reproduz um vídeo recente, de esportistas atuais que saúdam o futebol de várzea da cidade.

Entre os homenageados com o troféu está o massagista Miguel de Oliveira, revelado em Santo André e que fez história na Academia da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Memória participou da sessão da Câmara, presidida pelo vereador Minhoca, e propôs que os atuais dirigentes do nosso futebol recuperem a data do Dia do Atleta Andreense, que é o 15 de agosto – iniciativa dos antigos, liderados por Paschoalino Assumpção.

Nota – O Dia do Atleta – 15 de agosto, não esqueçam! – foi oficializado pela lei municipal número 649, de 22 de novembro de 1951.