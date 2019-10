Ingressos para exposição de Da Vinci no MIS Experience serão vendidos no dia 18

16/10/2019 | 17:40



O Museu da Imagem e do Som (MIS) colocará à venda, a partir desta sexta-feira, 18, o primeiro lote de ingressos para a exposição Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio. As compras devem ser realizadas por meio do site www.sympla.com.br/misexperience.

As entradas vão de R$ 30 (de quarta-feira a sexta-feira) e R$ 40 (sábados, domingos e feriados). Há meia entrada para estudantes e idosos com mais de 60 anos.

A entrada é gratuita às terças-feiras, para o público geral, e todos os dias, para os estudantes da rede pública de ensino.

A mostra, criada em parceria com o Museo Leonardo da Vinci, em Roma, conta com 1.500 m², 700 deles de arte interativa, distribuídas em 18 áreas.

Entre as atrações, estão réplicas de máquinas desenhadas por Da Vinci e animações gráficas em alta definição.

Uma das áreas é dedicada exclusivamente ao quadro Mona Lisa e traz uma análise da pintura, desenvolvida pelo engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte do Museu do Louvre, Pascal Cotte.

A exposição ficará em cartaz até o dia 1º de março de 2020.