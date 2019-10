Travis Scott machuca o joelho e vai ser operado

16/10/2019 | 17:11



Travis Scott deu verdadeiramente um susto em todos os seus fãs durante o último sábado, dia 12, tudo porque ele estava na reta final de sua apresentação no festival Rolling Loud, que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos e o rapper simplesmente exagerou na animação e de acordo com a TMZ, acabou sofrendo uma lesão no seu joelho.

Eu não vou mentir, acho que acabei de fraturar meu joelho. Mas este show não pode parar ainda, disse o cantor para os fãs.

A queda aconteceu durante a música Butterfly Effect e ele estava tão animada que nem fez questão de interromper o show. E o resultado de tudo isso foi que Travis vai ter que passar por uma cirurgia no joelho porque a lesão foi bem séria e ele vai passar futuramente por uma cirurgia no local.

Ainda segundo a publicação, a cirurgia teria sido um pedido único e exclusivo de Scott ao médico responsável e o motivo vai além de sua carreira musical. Claro que o rapper quer se recuperar o mais rápido possível para cantar e voltar com o basquete que ele tanto ama. Lembrando que Travis Scott está mais do que confirmado para se apresentar no Brasil em 2020, durante o Lollapalooza e nós aguardamos que até lá o cantor esteja 100% recuperado!