Larissa Manoela fala sobre deixar o SBT: - Coração apertadinho

16/10/2019 | 17:10



Larissa Manoela arrumou um tempinho em sua agenda agitada e marcou presença nesta quarta-feira, dia 16, na São Paulo Fashion Week. Em uma conversa descontraída, a atriz acabou comentando como está se sentido saindo do SBT.

- [O coração] fica apertadinho, né. Foi uma história muito linda ali dentro, eu cresci ali, é minha segunda casa, uma família toda que criei a partir das relações que criei com as novelas, o tempo que vivi ali. Saio com o melhor sentimento de todos que é o de gratidão - e a felicidade de ter concluído um ciclo de uma forma muito linda e muito especial.

E como todo mundo já sabe, Larissa Manoela é uma mulher totalmente decidida e empoderada. Recentemente ela contou que quer casar e ter quatro filhos, e durante a entrevista, a atriz contou os seus próximos projetos fora da emissora.

- Sigo agora até o final do ano em Aventuras de Poliana, quando meu contrato se encerra. Foi uma surpresa pra todo mundo essa nova fase. Como todo mundo viu, não vou estar presente, vou estar bastante focada nos meus trabalhos do ano que vem, que eu já tinha me comprometido. O filme Diários de Intercâmbio, que filmo de janeiro a fevereiro. De março a abril, meu segundo original Netflix. Junto com isso, terá a estreia do primeiro original Netflix, que rodei esse ano. 2020 será todo voltado para filme, cinema. No ano que vem, o futuro a Deus pertence. As portas estão sempre abertas, amo trabalhar no meio artístico então tenho certeza que oportunidades não vão faltar e tenho certeza que Deus está preparando algo muito especial pra mim, que vai me surpreender e surpreender a todo mundo.

E claro, não teria como passar pela São Paulo Fashion Week e não contar aquela peça de roupa que não pode faltar no armário, né? Larissa então contou o que tem sempre dentro de seu guarda-roupa.

- Uma boa jaqueta jeans. Hoje inclusive eu trouxe para compor o look, acho que é uma peça-chave que vai com tudo, para uma balada, passeio mais tranquilo, eu amo.