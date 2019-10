Morena na foto com Thiaguinho é uma das mulheres que estavam no polêmico Ano Novo de Neymar Jr.

16/10/2019 | 16:11



Fernanda Souza e Thiaguinho terminaram o relacionamento após oito anos juntos. Desde que a notícia foi revelada pelos dois, por meio do Instagram, alguns rumores e especulações surgiram, principalmente como forma de tentar desvendar o real motivo por trás do término. Além de fontes falando sobre traições e ciúmes, o que não ajudou nem um pouco foi o fato de ter surgido uma foto, de Thiaguinho, em que ele aparece sem camisa ao lado de uma morena misteriosa.

Agora, mais um capítulo! Uma fonte do Se Joga, programa da TV Globo, disse que conhece a tal morena misteriosa que afirmou, segundo informações da apresentadora Fernanda Gentil, que essa história não tem nada a ver e que ela não vai se pronunciar sobre o assunto.

Anteriormente, o colunista Leo Dias havia afirmado que a foto foi tirada durante uma confraternização do evento Tardezinha, enquanto Thiaguinho curtia um churrasco com a mulher em questão e outros convidados. Tudo indica que a imagem, realmente, não possui nenhuma relação com o término do casamento do cantor. Além disso, o jornalista afirmou durante o Fofocalizando, que essa moça, em questão, é uma das 26 mulheres que estavam no Ano Novo de Neymar Jr.